Soirée Tennis – Théâtre PUC Social Club, 1 février 2023, Paris.

Le mercredi 01 février 2023

de 19h30 à 21h00

. gratuit

Présentation du projet TENNIS – THÉÂTRE avec Jenny Lim, championne de France U18 2022, Yann Lemeur, directeur sportif tennis et Emmanuel Demarcy-Mota, metteur en scène et directeur du Théâtre de la Ville.

Découvrez ce projet novateur associant art & sport, avec un programme inédit d’ateliers gratuits à la croisée du tennis et du théâtre, encadré par des sportifs de haut niveau et des artistes du théâtre de la ville.

Au cours des ateliers, un dialogue entre les sportifs et les artistes permettra d’explorer de manière inédite la précision du geste, le rapport de l’espace du terrain et à l’adversaire, l’anticipation et la décision, la concentration, la créativité et la technicité du mouvement…

Une expérience singulière, sportive et artistique au coeur de deux lieux emblématiques du sport et de la culture à Paris : les terrains du stade Charlety et la scène du théâtre de la ville.

PUC Social Club 17 avenue Pierre de Coubertin 75013 Paris

Contact : https://puc.paris/puc-social-club-paris-universite-club/tennis-theatre culture@puc.paris

