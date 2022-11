Soirée Téléthon Saint-Jean-de-Luz Saint-Jean-de-Luz Catégories d’évènement: Pyrnes-Atlantiques

Saint-Jean-de-Luz

Soirée Téléthon Saint-Jean-de-Luz, 2 décembre 2022, Saint-Jean-de-Luz. Soirée Téléthon

Piscine sports et Loisirs Route d’Ascain Saint-Jean-de-Luz Pyrnes-Atlantiques Route d’Ascain Piscine sports et Loisirs

2022-12-02 – 2022-12-02

Route d’Ascain Piscine sports et Loisirs

Saint-Jean-de-Luz

Pyrnes-Atlantiques EUR 3.5 -1.5 Programme- rugby subaquatique, reccord de l’heure, parcours à l’aveugle, baptême de plongée, démonstration de natation synchronisée, stand buvette Programme- rugby subaquatique, reccord de l’heure, parcours à l’aveugle, baptême de plongée, démonstration de natation synchronisée, stand buvette +33 5 59 26 15 15 piscine

Route d’Ascain Piscine sports et Loisirs Saint-Jean-de-Luz

dernière mise à jour : 2022-11-21 par

Détails Catégories d’évènement: Pyrnes-Atlantiques, Saint-Jean-de-Luz Autres Lieu Saint-Jean-de-Luz Adresse Saint-Jean-de-Luz Pyrnes-Atlantiques Route d’Ascain Piscine sports et Loisirs Ville Saint-Jean-de-Luz lieuville Route d’Ascain Piscine sports et Loisirs Saint-Jean-de-Luz Departement Pyrnes-Atlantiques

Soirée Téléthon Saint-Jean-de-Luz 2022-12-02 was last modified: by Soirée Téléthon Saint-Jean-de-Luz Saint-Jean-de-Luz 2 décembre 2022 Piscine sports et Loisirs Route d’Ascain Saint-Jean-de-Luz Pyrnes-Atlantiques Pyrnes-Atlantiques Saint-Jean-de-Luz

Saint-Jean-de-Luz Pyrnes-Atlantiques