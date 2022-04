Soirée Techno NORBOO & DJ FAKKTION | L’Autre Bar Cherbourg-en-Cotentin, 8 avril 2022, Cherbourg-en-Cotentin.

Soirée Techno NORBOO & DJ FAKKTION | L’Autre Bar Cherbourg-en-Cotentin

2022-04-08 – 2022-04-08

Cherbourg-en-Cotentin Manche

Le BASSKOM UNITY SOUND vous propose une soirée TECHNO à L’Autre Bar le vendredi 8 avril !

La soirée commence avec NORBBO du KILLUKREW, collectif de DJs Cherbourgeois qu’on a pu voir dans de nombreux festivals : Nördik Impakt, Les Art’Zimutés, Big Room Unlimited… NORBBO jouera un set UK GARAGE, entraînant, mélangeant rythmique house et vocaux soul pour ensuite glisser vers des sons techno ! La suite de la soirée se poursuit avec DJ FAKKTION, activiste de la scène cherbourgeoise et membre fondateur du BASSKOM. Il vous emmènera dans son univers TECHNO hypnotique et énergique aux saveurs acid et trance…

Cherbourg-en-Cotentin

