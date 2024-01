Soirée techno avec Dominotek et Art&fact Rodez, samedi 3 février 2024.

Soirée techno avec Dominotek et Art&fact Rodez Aveyron

Soirée techno avec Dominotek et Art&fact Samedi 3 février à 20h Le Club Rodez

SOIRÉE TECHNO

AVEC DOMINOTEK & ART&FACT

Le sound système Art&fact s’implique dans le milieu de la free party en fédérant chacun de ses membres autour d’un objectif commun promouvoir l’éclectisme culturel. Collectionneur et passionnés de Vinyles, ils ont à coeur de faire vibrer leur public avec des sets electros endiablés.

Le collectif Dominotek ayant à son actif près de 150 événements principalement sur la scène underground free party fêtera ses 15 ans en 2024 ! Il regroupe des passionnés de musique électronique mettant en avant la créativité du live sans oubliés le côté old school des sets vinyles.

Les deux collectifs se retrouvent sur des valeurs communes de partage, de liberté et de passion pour la musique électronique underground. Ce n’est pas un hasard de les voir collaborer ensemble pour la passion et la promotion de la contre-culture locale.

Dj ULM (DMTK) mix vinyles, house bass

Dj Daffy vs Fléau (Art&fact) ping-pong mix vinyles; electro-Dirty

Dj Dam’s (DMTK) live, acide tribe,

Dj Tataz vs Fléau (Art&fact) ping pong mix vinyles, hard teck

Dj Jah Limero (DMTK) live, tribecor

BILLETTERIE

Juste prix 15 €

Coup d’pouce 20 €

Mini 10 €

Préventes vivement conseillées !

Billetterie en ligne sur https://leclubrodez.com/

à La Maison du Livre de Rodez

à la MJC de Luc-la-Primaube

ou sur pass culture EUR.

37 av Tarayre

Rodez 12000 Aveyron Occitanie contact@oc-live.fr

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-03

fin : 2024-02-03



L’événement Soirée techno avec Dominotek et Art&fact Rodez a été mis à jour le 2024-01-24 par Le Club Rodez