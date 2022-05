Soirée taverne médiévale

Soirée taverne médiévale, 16 juin 2022, . Soirée taverne médiévale

2022-06-16 20:30:00 – 2022-06-16 00:00:00 Au programme : jeux en bois/jeux de plateau et interludes musicales avec les jeunes de l’Oeil Ecoute et Sabrina de la ludothèque de Montignac ! Buvette sur place + auberge espagnole sucrée. Venez déguisé.e.s et n’hésitez pas à amener quelques gâteaux, beignets et/ou crêpes à partager ;) Au programme : jeux en bois/jeux de plateau et interludes musicales avec les jeunes de l’Oeil Ecoute et Sabrina de la ludothèque de Montignac ! Buvette sur place + auberge espagnole sucrée. Venez déguisé.e.s et n’hésitez pas à amener quelques gâteaux, beignets et/ou crêpes à partager ;) Au programme : jeux en bois/jeux de plateau et interludes musicales avec les jeunes de l’Oeil Ecoute et Sabrina de la ludothèque de Montignac ! Buvette sur place + auberge espagnole sucrée. Venez déguisé.e.s et n’hésitez pas à amener quelques gâteaux, beignets et/ou crêpes à partager ;) ©jeuxvideo.com dernière mise à jour : 2022-05-02 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville