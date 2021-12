Nantes Cosmopolis Loire-Atlantique, Nantes Soirée Tatarstan & Bachkirtostan, sur la ligne du Transsibérien Cosmopolis Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Nantes

Soirée Tatarstan & Bachkirtostan, sur la ligne du Transsibérien Cosmopolis, 8 janvier 2022, Nantes. 2022-01-08 Pass sanitaire à présenter à l'accueil.

Horaire : 18:30 21:00

Danses, jeux, dégustations, concert… à la découverte des cultures tatare et bashkireSaviez-vous que la Transsibérien traverse les deux républiques voisines Tatarstan et Bachkirtostan qui font partie de la Fédération de Russie ? Nous vous invitons à découvrir les cultures et la cuisine traditionnelle de ces régions à travers des jeux, de la musique, des danses, une séance ludique d'initiation aux langues tatare et bashkire et d'autres belles surprises ! Artiste émérite de la République du Tatarstan Liliya Mullagalieva, lauréate de nombreux concours internationaux, offrira au public nantais un concert de chansons populaires tatars accompagnées au bayan. Cosmopolis adresse1} Centre-ville Nantes 44000

