Soirée tartiflette Sermaises Catégories d’Évènement: Loiret

Sermaises

Soirée tartiflette, 11 mars 2023, Sermaises . Soirée tartiflette Avenue de la Gare Sermaises Loiret

2023-03-11 – 2023-03-11 Sermaises

Loiret Le tennis avenir de Sermaises organise une soirée tartiflette. Au menu : apéritif, tartiflette, charcuterie – salade, dessert, café, le vin est compris.

Soirée limitée à 150 personnes.

Soirée sur réservation. jeanfredtennis@orange.fr +33 6 72 96 01 00 ©Tennis avenir de Sermaises

