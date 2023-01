Soirée tartiflette Saint-Romain-Lachalm Saint-Romain-Lachalm Saint-Romain-Lachalm Catégories d’Évènement: Haute-Loire

Saint-Romain-Lachalm

Soirée tartiflette Saint-Romain-Lachalm, 28 janvier 2023

2023-01-28

Haute-Loire Saint-Romain-Lachalm organisée par le club de tennis

Prix : 12€ adulte / 7€ enfant

Pensez à réserver, nombre de places limitées.

Réservation 0698313255 Saint-Romain-Lachalm

