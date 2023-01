Soirée tartiflette Presnoy Presnoy Presnoy Catégories d’Évènement: Loiret

Presnoy

Soirée tartiflette Presnoy, 28 janvier 2023, Presnoy Presnoy. Soirée tartiflette Presnoy Loiret

2023-01-28 20:00:00 – 2023-01-28 Presnoy

Loiret Presnoy 17 EUR Soirée tartiflette organisée par les Bamboches de Presnoy à la salle des fêtes. Apéritif : charcuterie et biscuits secs, plat : tartiflette, dessert : tarte aux pommes. Buvette en paiement en espèces ou par carte sur place. Réservation avant le 22 janvier. Soirée tartiflette +33 7 80 97 76 53 Pixabay

Presnoy

dernière mise à jour : 2023-01-10 par

Détails Catégories d’Évènement: Loiret, Presnoy Autres Lieu Presnoy Adresse Presnoy Loiret Ville Presnoy Presnoy lieuville Presnoy Departement Loiret

Presnoy Presnoy Presnoy Loiret https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/presnoy-presnoy/

Soirée tartiflette Presnoy 2023-01-28 was last modified: by Soirée tartiflette Presnoy Presnoy 28 janvier 2023 Loiret Presnoy Presnoy Loiret

Presnoy Presnoy Loiret