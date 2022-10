Soirée Tartiflette Bouglon, 5 novembre 2022, Bouglon.

Soirée Tartiflette

Le bourg Salle des sports Bouglon Lot-et-Garonne Salle des sports Le bourg

2022-11-05 – 2022-11-05

Salle des sports Le bourg

Bouglon

Lot-et-Garonne

Bouglon

Soirée Tartiflette animée par Link Music.

A partir de 19h30 à la salle des sports de Bouglon.

Repas à 17 euros et 10 euros pour les moins de 12 ans.

Tartiflette, salade, dessert. Vin et café compris.

Pensez à amener assiettes et couverts !

Réservations : 06.48.45.05.86

Soirée Tartiflette animée par Link Music.

A partir de 19h30 à la salle des sports de Bouglon.

Repas à 17 euros et 10 euros pour les moins de 12 ans.

Tartiflette, salade, dessert. Vin et café compris.

Pensez à amener assiettes et couverts !

Réservations : 06.48.45.05.86

+33 6 48 45 05 86

otc

Salle des sports Le bourg Bouglon

dernière mise à jour : 2022-10-20 par