Soirée Tartiflette Salle des Fêtes Anneville-sur-Scie, samedi 9 mars 2024.

Le Football Club Anneville Manéhouville Crosville FCAMC organise sa traditionnelle soirée du club à la salle des fêtes d’Anneville-sur-Scie.

Au menu cette année apéritif, tartiflette (ou assiette anglais), salade, dessert et café. Réservation auprès du club par téléphone ou via Messenger.

Venez nombreux !

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-09

fin : 2024-03-09

Salle des Fêtes Route de Dieppe

Anneville-sur-Scie 76590 Seine-Maritime Normandie

