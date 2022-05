Soirée Tartiflette

Soirée Tartiflette, 15 octobre 2022, . Soirée Tartiflette

2022-10-15 19:00:00 – 2022-10-15 C’est dans une ambiance festive, autour d’une tartiflette que se déroule la soirée organisée à la Ferme Moulié. C’est dans une ambiance festive, autour d’une tartiflette que se déroule la soirée organisée à la Ferme Moulié. C’est dans une ambiance festive, autour d’une tartiflette que se déroule la soirée organisée à la Ferme Moulié. dernière mise à jour : 2022-05-04 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville