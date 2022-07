Soirée tartes flambées Zellenberg Zellenberg Catégories d’évènement: Haut-Rhin

Soirée tartes flambées Zellenberg, 12 août 2022, Zellenberg. Soirée tartes flambées

Place des marroniers Zellenberg Haut-Rhin Office de tourisme du pays de Ribeauvillé et Riquewihr

2022-08-12 18:00:00 – 2022-08-13 23:00:00 Zellenberg

Haut-Rhin Zellenberg 0 EUR Dégustez les traditionnelles tartes flambées au coeur de ce village typiquement alsacien au son de l’accordéon de Pascal Lacom pour ce qui est du Vendredi. Le Samedi, vous serez accompagnés par le saxophone du duo Fernando ! Dégustez les traditionnelles tartes flambées au coeur de ce village typiquement alsacien au son de l’accordéon de Pascal Lacom. +33 6 08 87 33 69 Dégustez les traditionnelles tartes flambées au coeur de ce village typiquement alsacien au son de l’accordéon de Pascal Lacom pour ce qui est du Vendredi. Le Samedi, vous serez accompagnés par le saxophone du duo Fernando ! Zellenberg

