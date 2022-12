Soirée tartes flambées Guémar Guémar Catégories d’évènement: Guémar

Haut-Rhin

Soirée tartes flambées Guémar, 3 juin 2023, Guémar . Soirée tartes flambées 12 rue du Marcéhal Lefèbvre Guémar Haut-Rhin

2023-06-03 19:00:00 – 2023-06-03 Guémar

Haut-Rhin Retrouvez vous entre amis ou en famille autour de la traditionnelle tarte flambée tout en profitant d’une bonne ambiance musicale ! Passez une soirée en toute convivialité autour d’un plat incontournable de la gastronomie alsacienne : la tarte flambée ! +33 6 89 96 46 47 Guémar

dernière mise à jour : 2022-12-19 par

Détails Catégories d’évènement: Guémar, Haut-Rhin Autres Lieu Guémar Adresse 12 rue du Marcéhal Lefèbvre Guémar Haut-Rhin Ville Guémar lieuville Guémar Departement Haut-Rhin

Guémar Guémar Haut-Rhin https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/guemar/

Soirée tartes flambées Guémar 2023-06-03 was last modified: by Soirée tartes flambées Guémar Guémar 3 juin 2023 12 rue du Marcéhal Lefèbvre Guémar Haut-Rhin Guémar Haut-Rhin

Guémar Haut-Rhin