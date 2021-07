Hindisheim Hindisheim Bas-Rhin, Hindisheim Soirée tarte flambée à volontée Hindisheim Hindisheim Catégories d’évènement: Bas-Rhin

Hindisheim

Soirée tarte flambée à volontée Hindisheim, 7 août 2021, Hindisheim. Soirée tarte flambée à volontée 2021-08-07 – 2021-08-07

Hindisheim Bas-Rhin Hindisheim EUR Soirée tartes flambées à volonté avec ambiance musicale +33 7 61 09 93 63 Soirée tartes flambées à volonté avec ambiance musicale dernière mise à jour : 2021-07-27 par

Détails Catégories d’évènement: Bas-Rhin, Hindisheim Autres Lieu Hindisheim Adresse Ville Hindisheim lieuville 48.46311#7.63234