Thomery Seine-et-Marne Amateurs ou joueurs confirmés, à vos cartes !



Le comité municipal des fêtes organise une soirée tarot à la salle Jeanne d’Arc le samedi 20 novembre à 20h30.



Réservation : 07 61 25 26 63.



Ouvert à tous. Gratuit. Pass sanitaire exigé. Salle Jeanne D’Arc 9 Rue de la République Thomery

