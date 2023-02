Soirée Tarot Malbrans Malbrans Catégories d’Évènement: Doubs

2023-02-25 19:45:00 – 2023-02-25 Malbrans

Doubs Malbrans 15 EUR Vous aimez jouer au Tarot? Alors venez passer une soirée lors du traditionnel concours de Tarot. Des tables hors concours seront mises à disposition également! Une soirée rythmée par le jeu, assiette anglaise partagée, buvette sur place et remise des lots. Inscription obligatoire avant le 17/02 à 18h. amisdemalbrans@gmail.com Malbrans

