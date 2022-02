Soirée Tarot au Casino Biscarrosse Biscarrosse Catégories d’évènement: Biscarrosse

Landes

Soirée Tarot au Casino Biscarrosse, 8 février 2022, Biscarrosse. Soirée Tarot au Casino Casino 720 boulevard des Sables Biscarrosse

2022-02-08 – 2022-02-08 Casino 720 boulevard des Sables

Biscarrosse Landes Biscarrosse Organisé par le Tarot Club de Biscarrosse. Début de la rencontre à 20H00 1 lot au meilleur score, à chaque tour 100% des inscriptions redistribués Renseignement auprès d’Éric : 07.71.04.78.90 ou de Jean Paul : 06.87.20.32.49 Organisé par le Tarot Club de Biscarrosse. Début de la rencontre à 20H00 1 lot au meilleur score, à chaque tour 100% des inscriptions redistribués Renseignement auprès d’Éric : 07.71.04.78.90 ou de Jean Paul : 06.87.20.32.49 Organisé par le Tarot Club de Biscarrosse. Début de la rencontre à 20H00 1 lot au meilleur score, à chaque tour 100% des inscriptions redistribués Renseignement auprès d’Éric : 07.71.04.78.90 ou de Jean Paul : 06.87.20.32.49 Casino Biscarrosse

Casino 720 boulevard des Sables Biscarrosse

dernière mise à jour : 2022-02-01 par

Détails Catégories d’évènement: Biscarrosse, Landes Autres Lieu Biscarrosse Adresse Casino 720 boulevard des Sables Ville Biscarrosse lieuville Casino 720 boulevard des Sables Biscarrosse Departement Landes

Biscarrosse Biscarrosse Landes https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/biscarrosse/

Soirée Tarot au Casino Biscarrosse 2022-02-08 was last modified: by Soirée Tarot au Casino Biscarrosse Biscarrosse 8 février 2022 Biscarrosse Landes

Biscarrosse Landes