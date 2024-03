Soirée Tapasrock Hall du MIX Mourenx, vendredi 31 mai 2024.

Soirée Tapasrock Hall du MIX Mourenx

Soirée TAPASROCK Une soirée Rock et Tapas, que demander de mieux ?

Venez danser et vous régaler avec un buffet de tapas confectionnés par le Bistrot M.

Organisé par l’association MJCL (Mourenx Jeunes Culture et Loisirs). 13 13 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-31 19:00:00

fin : 2024-05-31 22:00:00

Hall du MIX 2 avenue Charles Moureu

Mourenx 64150 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine mjcl64com@gmail.com

