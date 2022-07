Soirée tapas Saint-Lézer Saint-Lézer Catégories d’évènement: Hautes-Pyrénées

Hautes-Pyrénées Saint-Lézer Le Foyer Rural de Saint-Lézer organise une soirée tapas sous les tilleuls de l’école. Assiettes jambon et melon. Saucisse en piperade, pommes de terre sautées à la graisse de canard, verrines, fromage et pan con tomate. Soirée animée par le duo Say Yes. Crêpes et activités à partir de 16h. Ventriglisse, château gonflable, maquillage, pétanque et palets. Entrée libre. Réservation conseillée. +33 7 68 12 61 72 Saint-Lézer

