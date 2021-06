Bazas Bazas Bazas, Gironde Soirée tapas et musique au Domaine de Fompeyre Bazas Bazas Catégories d’évènement: Bazas

Gironde

Soirée tapas et musique au Domaine de Fompeyre Bazas, 3 juillet 2021-3 juillet 2021, Bazas. Soirée tapas et musique au Domaine de Fompeyre 2021-07-03 – 2021-07-03

Bazas Gironde Bazas Le Domaine de Fompeyre vous propose de passer une soirée tapas en musique avec Franck Morisset – Acoustic Road. Le Domaine de Fompeyre vous propose de passer une soirée tapas en musique avec Franck Morisset – Acoustic Road. +33 5 56 25 98 00 Le Domaine de Fompeyre vous propose de passer une soirée tapas en musique avec Franck Morisset – Acoustic Road. Domaine de Fompeyre dernière mise à jour : 2021-06-27 par

Détails Catégories d’évènement: Bazas, Gironde Étiquettes évènement : Autres Lieu Bazas Adresse Ville Bazas lieuville 44.42631#-0.21422