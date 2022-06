Soirée Tapas – Blues

Soirée Tapas – Blues, 17 juin 2022, . Soirée Tapas – Blues

2022-06-17 – 2022-06-17 Venez profiter d’une belle soirée musicale, tout en dégustant de délicieuses spécialités espagnoles au cœur des vignes ! Venez profiter d’une belle soirée musicale, autour de délicieuses spécialités espagnoles au cœur des vignes ! Venez profiter d’une belle soirée musicale, tout en dégustant de délicieuses spécialités espagnoles au cœur des vignes ! dernière mise à jour : 2022-05-29 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville