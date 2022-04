Soirée Tango Milonga “El Tango Club” Istres, 23 avril 2022, Istres.

Soirée Tango Milonga “El Tango Club” Place Champollion Magic Mirrors Istres

2022-04-23

Istres Bouches-du-Rhône

El Tango Club est un quartet typique de tango argentin auquel s’adjoindra pour

cette occasion une chanteuse. Ses musiciens, dont la virtuosité et l’authenticité

ne sont plus à prouver, proposent un répertoire dans les différents styles

d’orchestres traditionnels des années 40 et 50 tels que D’Arienzo, De Angelis,

Tanturi, Di Sarli, etc, au travers de tangos, valses, milongas ainsi que des

arrangements originaux. Leur but est de conserver la tradition des orchestres

en live

SOIREE TANGO CONCERT MILONGA ”EL TANGO CLUB” ET DJ EL SEÑOR DENIS TORRES

+33 6 79 07 42 77

Place Champollion Magic Mirrors Istres

