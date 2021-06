Pibrac Eglise Sainte Marie Madeleine Haute-Garonne, Pibrac Soirée Tango avec le Malda Tango Trio – Mercredi 7 juillet Eglise Sainte Marie Madeleine Pibrac Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Eglise Sainte Marie Madeleine, le mercredi 7 juillet à 20:30

L’association [Orgues et Patrimoine de Pibrac](https://pibrac.org/) organise la 2ème édition du Festival Orgues et Patrimoine de Pibrac **Au programme :** – Valérie Hubert, bandonéon. – Elam Richebé, contrebasse. – Nicolas Lestoquoy, guitare.

Sur réservation

2ème édition du Festival Orgues et Patrimoine de Pibrac Eglise Sainte Marie Madeleine Place du 11 Novembre 1918, 31820 Pibrac Pibrac Haute-Garonne

2021-07-07T20:30:00 2021-07-07T22:30:00

