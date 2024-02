Soirée Tango Argentin Cabaret Pretty Legs Ponts, vendredi 29 mars 2024.

Soirée Tango Argentin Cabaret Pretty Legs Ponts Manche

Nous avons la chance de vous annoncer une soirée d’exception, plein de belles choses pour les tangueros de Normandie et d’ailleurs !

Nous vous proposons la première soirée tango avec une compétition amateur dans un format simple où le public sera le seul juge.

En cette première édition Bahia Tango vous propose une soirée qui se présente idyllique de la main d’un des orchestres les plus renommé comme l’est EL CACHIVACHE TANGO.

On aura aussi une DJ Argentine qui nous offrira de belles tandas Agustina Morbiducci.

La soirée commencera à 20h et finira vers 2h00 voir plus tard.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-29 20:00:00

fin : 2024-03-29 02:00:00

Cabaret Pretty Legs 34 Aubigny

Ponts 50300 Manche Normandie bahiatangofestival@gmail.com

L’événement Soirée Tango Argentin Ponts a été mis à jour le 2024-02-15 par OT MSM Normandie BIT Genêts