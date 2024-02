SOIRÉE SWING ! Saint-Mars-la-Brière, samedi 22 juin 2024.

Initiation, concert, démonstration des danseurs(ses) de l’association de danse Carrément swing .

Rejoignez-nous pour une soirée exceptionnelle où vous pourrez vous initier à cette danse envoûtante. Ensuite, préparez-vous à être transporté par les rythmes enflammés du Jazz/Swing, interprétés par les talentueux « Swing Shouters ». Leurs mélodies endiablées ne manqueront pas de vous faire vibrer et de vous donner envie de vous déhancher. De plus, les élèves de l’école CarréMans Swing seront présents pour vous épater avec leurs démonstrations tout au long de la soirée. Ne manquez pas cette occasion de savourer une musique entraînante et de vous déchaîner sur la piste de danse ! Plongez dans l’ambiance enivrante du « Swing » lors d’une soirée inoubliable !

20h-20h30 initiation aux swing, ouvert à tous !

20h30 concert des Swing shouters et démonstration des élèves de CarréMans Swing. EUR.

Début : 2024-06-22 20:00:00

fin : 2024-06-22

Espace du Narais

Saint-Mars-la-Brière 72470 Sarthe Pays de la Loire culture.communication@smlb.fr

