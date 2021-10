Plancoët Plancoët Côtes-d'Armor, Plancoët Soirée Swing Plancoët Plancoët Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Plancoët

Soirée Swing Plancoët, 13 novembre 2021, Plancoët. Soirée Swing 2021-11-13 – 2021-11-13

Plancoët Côtes d’Armor Plancoët Cap Corps présente sa première soirée SWING de 20h à 1h avec une initiation West Coast Swing animée par Céline.

Le staff vous donne rendez-vous le samedi 13 novembre à Cap Corps dans la zone artisanale de Nazareth à Plancoët.

Au programme :

20h – 21h > Initiation WCS

Soirée Swing de 21h à 1h

Tarif :

8 € Entrée + 1 conso + Initiation danse

⚠️ Pass sanitaire obligatoire ⚠️

Restauration et buvette sur place

Les consommations et boissons extérieures sont interdites.

Contacts & Réservations :

Plancoët