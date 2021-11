Marseille Vertigo Bouches-du-Rhône, Marseille SOIRÉE SWING NIGHT: Lemon Pepper Swing Vertigo Marseille Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

SWING NIGHT Rendez-vous le samedi 20 novembre à partir de 20h au Vertigo Bar Food pour un concert en live de Lemonpepperswing Le collectif @cocoswingmarseille sera présent pour enflammer la piste de danse ……… FOOD & DRINKS ……… Lemon Pepper Swing : Page FB : [https://www.facebook.com/Lemonpepperswing](https://www.facebook.com/Lemonpepperswing) Vidéo concert live : [https://www.youtube.com/watch?v=f59XDVh359w](https://www.youtube.com/watch?v=f59XDVh359w) Coco Swing Marseille: Page FB : [https://www.facebook.com/cocoswingmarseille](https://www.facebook.com/cocoswingmarseille) ♫♫♫ Vertigo 75 Rue Sainte, 13007 Marseille Marseille 7e Arrondissement Bouches-du-Rhône

