2023-02-19 18:30:00

Finistère Crozon Une première en Presqu’île, chez DMK Dinner à Crozon centre-bourg, apéro swing! Venez danser, boire un verre, papoter, grignoter un bout, ou simplement regarder. Bonne humeur garantie, ça swing sans complexe et le leit motiv: « prendre son pied, sans prise de tête » ! Brest, Quimper, Douarn, venez goûter au Swing de la Presqu’île! Parquet en bois pour les swingers, entrée libre, restauration dispo, playlist swing. Dimanche 19 février dès 18h30 au DMK Dinner, Crozon centre-bourg: presquileswing@gmail.com http://facebook.com/presquileswing Crozon

