Le 12 février prochain la patinoire de l’Accor Arena vous accueille pour sa Soirée Sweet Valentime à partir de 21H30 ! 3h pour célébrer l’amour ou pour le trouver, voire en changer mais surtout… pour s’amuser !! La meilleure glace d’Île-de-France vous attend : pour réchauffer les mains froides de votre Valentin.e au cœur chaud, rouler des patins entre deux gamelles, se prendre pour une star des JO mais le costume à sequins en moins…Le tout sur le meilleur du RnB et des love songs ! ❤️❤️ sur vous et r-v sur place le jour 12 février pour réserver vos billets. Tarifs : Entrée 7€, Location patins : 3,50€ Patinoire AccorHotels Arena 8, boulevard de Bercy Paris 75012 Contact : https://www.accorarena.com/fr/le-faubourg/patinoire Clubbing

