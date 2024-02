Soirée ‘Sur les traces de’ Thierry Boyer Le Frigo Albi, samedi 16 mars 2024.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-16T19:00:00+01:00 – 2024-03-16T22:00:00+01:00

Fin : 2024-03-16T19:00:00+01:00 – 2024-03-16T22:00:00+01:00

Rencontres, témoignages, projections…

Artistes, collaborateurs et amis de Thierry Boyer sont invités pour une soirée d’échanges en hommage à l’artiste.

Entrée libre accesible à toutes et à tous

Un partenariat Le Frigo, la Cheminée et le centre d’art Le Lait.

Le Frigo 9 rue Bonne Cambe 81000 Albi Albi 81000 Tarn Occitanie

sculpture vidéo

Thierry Boyer