Soirée sur les inégalités de genre RéCiDev, 4 mars 2022, Besançon.

Soirée sur les inégalités de genre

RéCiDev, le vendredi 4 mars à 18:00

Nous vous invitons à venir partager un verre (en fonction des conditions sanitaires) et découvrir le roman « Une guerre mondiale contre les femmes, des chasses aux sorcières aux féminicides », de Silvia Federici au centre de ressources de RéCiDev. Le but est de parvenir, en un temps limité, à « débroussailler » une œuvre en mettant en commun les connaissances, les expériences et les intuitions des participant-es. Il n’est pas nécessaire (voire même déconseillé !) d’avoir lu le livre auparavant. L’arpentage se terminera par un débat ou une projection. Soirée gratuite (grâce aux financements de ritimo , de la Région Bourgogne-Franche-Comté et de la Dilcrah ), sur inscription. Date : Vendredi 4 mars Durée : Environ 2 heures Lieu : Centre de ressources de RéCiDev Nous vous proposons de venir un peu plus tôt pour découvrir avec nous la timeline du droit des femmes et découvrir les inégalités de genre en s’amusant !

Entrée libre, sur inscription dans le respect des conditions sanitaires

Animation sur les droits des femmes Puis Soirée arpentage – « Une guerre mondiale contre les femmes », Silvia FedericiEt enfin projection – débat sur les inégalités de genre

RéCiDev 3, avenue du Parc, 25000 BESANCON Besançon Cassin Doubs



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-04T18:00:00 2022-03-04T21:00:00