Les professionnels de la Maison de Santé multisite L’Herbergement, Montréverd, Rocheservière et St-Philbert-de-Bouaine vous invitent à une soirée sur le thème du sommeil chez l’adulte. Rendez-vous le jeudi 2 décembre 2021, à 19h, Salle Aquarelle à L’Herbergement. Au programme : 19h/22h30 : Ateliers animés par les professionnels de santé de la MSP 20h30 : Conférence / débat avec le Dr Sylvie de la Tullaye (Centre du Sommeil du CHU de Nantes – Hôpital Laennec) et Mme Nadine PARIS (psychothérapeute et sophrologue) Ouvert à tous. Entrée gratuite et sans réservation. Pass sanitaire obligatoire.

Les professionnels de la Maison de Santé multisite vous invitent à une soirée sur le thème du sommeil chez l’adulte. Rendez-vous jeudi 2 décembre 2021, à 19h, Salle Aquarelle. Salle Aquarelle 69 rue Georges Clemenceau, 85260 L’Herbergement L’Herbergement Vendée

2021-12-02T19:00:00 2021-12-02T22:30:00

