C’est sur ce sujet d’actualité, rendu encore plus brûlant par la guerre en Ukraine, que nous échangerons le jeudi 17 mars, de 19h à 22h, à la Durance. De manière conviviale autour d’un buffet, la soirée se déroulera principalement en petits groupes, autour de témoins engagés sur le terrain. N’hésitez pas à inviter vos amis, même s’ils ne sont pas chrétiens. Comment accueillir les migrants de plus en plus nombreux ? Maison paroissiale 8 rue de la Durance, 75012 Paris Paris Paris

