Salles-Arbuissonnas-en-Beaujolais Rhône Soirée sur le thème de la culture et du vin : visite guidée costumée du Prieuré à 19h, lancement officiel de la soirée en présence de Miss Beaujolais à 19h30, animation musicale par le Quintet Jazz, dégustation et vente de rosés sallésiens, foodtrucks. mairie@salles-arbuissonnas.fr +33 4 74 67 53 38 dernière mise à jour : 2021-06-16 par

