Soirée SUR LA VAGUE par ROCK EN SEINE Le Flow, 2 septembre 2021, Paris.

Date et horaire exacts : Du 2 au 3 septembre 2021 :

jeudi, vendredi de 20h à 23h59

gratuit

En 2021, Rock en Seine jouera plus que jamais son rôle de découvreur, de défricheur, en allant à la recherche des grands noms de demain. Lily Wood and the Prick, Jeanne Added, Thérapie Taxi, Feu! Chatterton, Malik Djoudi, François & The Atlas Moutains, ALB, Pegase, Fauve… ont fait partie du Club Avant Seine.

Chaque année, ils sont six. Six groupes et artistes intégrés au Club et qui se voient donner l’occasion de jouer lors du festival, de bénéficier d’une exposition particulière auprès du public, des professionnels et des médias, bref de grandir… Et de briller !

Cette année, une nouvelle fois fidèle à sa mission, un jury composé d’experts et de musiciens a sélectionné les groupes du Club Avant Seine 2021 :

Aimé Simone, Regina Demina, November Ultra, Oracle Sisters, Lulu Van Trapp. Lucie Antunes et MNNQNS, deux groupes d’anciennes promotions du Club Avant Seine, rejoindront aussi la fête !

Date complète :

Illustration officielle