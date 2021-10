Paris Centre Paris Anim' Montparnasse île de France, Paris Soirée sur la fermentation Centre Paris Anim’ Montparnasse Paris Catégories d’évènement: île de France

Soirée sur la fermentation Centre Paris Anim’ Montparnasse, 13 octobre 2021, Paris. Date et horaire exacts : Le mercredi 13 octobre 2021

de 20h30 à 22h

gratuit

Une soirée sur la fermentation. Ce sont des légumes et fruits mis en saumure pour sélectionner une flore lactique qui va les acidifier naturellement en consommant les sucres présents dans le légume. Cela permet d’avoir des produits frais de saison toute l’année avec une conservation naturelle sans traitement thermique ni additif. Intervenant·e·s : Luna Kyung, créatrice culinaire, spécialisée dans la fermentation, auteure de nombreux livres : L’art de la fermentation, Easy Corée, Les secrets de la lacto-fermentation, La cuisine coréenne. Pierre Bernabé de la Fermenterie de Paris Yann Vandeputte Emmanuel Ferrand La fermentation permet d’avoir des produits frais de saison toute l’année avec une conservation naturelle sans traitement thermique ni additif. De plus la fermentation améliore les propriétés nutritives en augmentant la quantité de micronutriments comme certaines vitamines et en réduisant le sucre. Le produit n’étant pas pasteurisé pour conserver les bactéries lactiques bénéfiques pour l’organisme, ces légumes sont à conserver au frigo pour stabiliser la fermentation et éviter que le légume devienne trop acide. Les avantages de la lacto-fermentation : -Apport en bactéries lactiques vivantes bénéfique pour l’organisme -Réduction des sucres consommés lors de la fermentation -Augmentation de certaines vitamines et micronutriment -Meilleure digestibilité des produits -Conservation sans additif ni traitement thermique Contrairement aux légumes fermentés retrouvé à température ambiante qui pour stopper la fermentation pasteurise leurs produits, ceux au rayon frais conserve les vitamines sensibles à la chaleur et les bactéries vivantes. Lors de cette soirée, vous pourrez goûter, à la fin, à quelques boissons comme le kéfir de fruits ou la ginger beer et quelques légumes/fruits lacto-fermentés et du kimchi. La soirée sera aussi proposée en visioconférence sur : http://montparnasse.fun Pass sanitaire obligatoire. Visio possible sur : A très vite. Animations -> Conférence / Débat Centre Paris Anim’ Montparnasse 26, allée du Chef d’Escadron de Guillebon Paris 75014

