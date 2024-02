Soirée Super Bowl au Grand Rex Grand Rex Paris, dimanche 11 février 2024.

Le dimanche 11 février 2024

de 21h00 à 05h00

.Tout public. payant

Tarif VIP : 85 €

Tarif normal : 22 €

La Superbowl Party by Visit The USA est de retour à Paris. Une toute nouvelle formule avec encore plus de surprises, de show et d’ambiance pour de cette nuit 100% américaine le dimanche 11 février.

Plongez au cœur de l’action avec l’événement sport US incontournable de l’année : La Super Bowl Party 2024 by Visit The USA, orchestrée par l’agence Com’Over en collaboration avec NFL France !

Ambiance 100% américaine

Le Grand Rex à Paris se transformera en temple du football américain ! Laissez-vous emporter par la frénésie du Super Bowl dans une ambiance survoltée, un événement mondial retransmis en direct sur écran géant avec beIN SPORTS, diffuseur officiel de la NFL en France !

La Super Bowl Party 2024 by Visit The USA : LE rassemblement des fans de foot américain en France et l’unique soirée officielle de la NFL en France !

Des surprises

De nombreux lots seront à gagner lors de la soirée.

Pour le grand public :

Accès à une soirée mémorable pleine de rebondissements au Grand Rex à partir de 21h

à partir de 21h Expérience unique entre fans & experts du football américain

Animations, surprises et divertissements avant et durant le match dans les différents espaces du Grand Rex lors de cette nuit 100% NFL

Pour les VIP :

1 casquette offerte par New Era, l’un de nos partenaires officiels, à récupérer sur place

Accès à la pré soirée Super Bowl by Visit the USA, au Rex Club – Cocktail américain, animations spéciales en présence de guests et de spécialistes du foot US, buffet thématisé et encore plus de surprises !

– Cocktail américain, animations spéciales en présence de guests et de spécialistes du foot US, buffet thématisé et encore plus de surprises ! Des super places au Grand Rex pour être au plus proche de l’action

Grand Rex 1 Boulevard Poissonnière 75002 Paris

Contact : https://www.legrandrex.com/cinema/4432

