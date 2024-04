SOIRÉE SUCRÉ SALÉ Centre culturel Jean Castan Mont Lozère et Goulet, vendredi 5 juillet 2024.

SOIRÉE SUCRÉ SALÉ Centre culturel Jean Castan Mont Lozère et Goulet Lozère

On vous attend nombreux à la soirée sucré salé !

Le principe est simple, vous venez avec un plat (quiche, pizza, salade, fromage, fruits, …) et une boisson, que nous partagerons.

Nous vous offrons le verre de l’amitié.

Proposé par le foyer rural …

On vous attend nombreux à la soirée sucré salé !

Le principe est simple, vous venez avec un plat (quiche, pizza, salade, fromage, fruits, …) et une boisson, que nous partagerons.

Nous vous offrons le verre de l’amitié.

Proposé par le foyer rural de Bagnols-les-Bains.

Plus d’informations : 06 89 27 50 85 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-07-05 19:00:00

fin : 2024-07-05

Centre culturel Jean Castan Bagnols-les-Bains

Mont Lozère et Goulet 48190 Lozère Occitanie

L’événement SOIRÉE SUCRÉ SALÉ Mont Lozère et Goulet a été mis à jour le 2024-04-10 par 48 OT Mont Lozère