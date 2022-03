Soirée Stylomaniaque aux Bréviaires Salle des Fêtes 12 route des Haras,Les Bréviaires Les Bréviaires Catégories d’évènement: Les Bréviaires

Yvelines

Soirée Stylomaniaque aux Bréviaires Salle des Fêtes 12 route des Haras,Les Bréviaires, 19 mars 2022, Les Bréviaires. Soirée Stylomaniaque aux Bréviaires

Salle des Fêtes 12 route des Haras , Les Bréviaires, le samedi 19 mars à 20:30

**Soirée Stylomaniaques sur la commune des Bréviaire (78) le samedi 19 Mars 2022.** Salle des Fêtes 12 route des Haras , Les Bréviaires 8 artistes des ateliers d’écriture de Claude Lemeslecréation de chanson originale, impro en direct Réservation par courrier : chèque à l’ordre de “LipsArt’s” 32 rue Neuve, 78610 Les Bréviaires Soirée Stylomaniaques sur la commune des Bréviaire (78) le samedi 19 Mars 2022. Salle des Fêtes 12 route des Haras,Les Bréviaires 12 route des Haras , Les Bréviaires Les Bréviaires Yvelines

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-19T20:30:00 2022-03-19T22:30:00

Détails Catégories d’évènement: Les Bréviaires, Yvelines Autres Lieu Salle des Fêtes 12 route des Haras,Les Bréviaires Adresse 12 route des Haras , Les Bréviaires Ville Les Bréviaires lieuville Salle des Fêtes 12 route des Haras,Les Bréviaires Les Bréviaires Departement Yvelines

Salle des Fêtes 12 route des Haras,Les Bréviaires Les Bréviaires Yvelines https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/les-breviaires/

Soirée Stylomaniaque aux Bréviaires Salle des Fêtes 12 route des Haras,Les Bréviaires 2022-03-19 was last modified: by Soirée Stylomaniaque aux Bréviaires Salle des Fêtes 12 route des Haras,Les Bréviaires Salle des Fêtes 12 route des Haras,Les Bréviaires 19 mars 2022 Les Bréviaires Les Bréviaires Les Bréviaires Salle des Fêtes 12 route des Haras

Les Bréviaires Yvelines