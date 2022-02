Soirée Strip Tease ! Cinéma du Centre Wallonie-Bruxelles Paris Catégories d’évènement: île de France

Le lundi 14 mars 2022

de 18h30 à 22h00

payant

Soirée rétrospective de cette émission documentaire culte belge à travers courts métrages phares et un film avant-première “Poulet frites” de Jean Libon & Yves Hinant ! Si l’émission Strip Tease n’est plus diffusée régulièrement à la télévision, elle n’a pas complètement disparu ! La preuve avec la sortie en salle à la fin du printemps 2022 du long métrage Poulet frites réalisé par Jean Libon et Yves Hinant, deux ans après le succès obtenu avec Ni juge ni soumise (Magritte du meilleur documentaire 2019, César du Meilleur documentaire 2019 !). En première partie, quatre courts métrages phares de cette émission de documentaires réalisés par deux cinéastes iconiques, disparus tous deux en 2021. LE PROGRAMME : 18h30 : Hommage à Richard Olivier (1942-2021) et à Manu Bonmariage (1941-2021) – Un amour de bronze de Richard Olivier (1988, 13 min.) Jeanine Verstraeten à la tête de son fan-club s’est jurée un jour de faire couler une statue en bronze de Claude François. L’œuvre, grandeur nature, est destinée à séjourner sur la tombe du chanteur disparu. L’histoire d’un pari tenu… et gagné. – J’aurai ta peau de Richard Olivier (1993, 14 min.) La vie d’une famille bouleversée par l’empoisonnement de la chienne Minie par la fille de sa maîtresse. Laquelle a fait minéraliser sa chienne et refuse de revoir sa fille ! – Les petits des « petits de » de Manu Bonmariage (1987, 14 min.) Plongée dans l’intimité de jeunes BCBG. – Le Serment d’hypocrite de Manu Bonmariage (2001, 17 min.) Mais comment font-ils à Strip-Tease ? La question revient sans cesse : comment faites-vous pour convaincre les gens ? Pour tout vous dire les instructions sont claires : ne promettez rien que vous ne puissiez tenir, gagnez la confiance des gens et, surtout, ne la trahissez pas. Ça, ce sont les instructions, mais chacun les décline à sa manière. Tenez, regardez Manu Bonmariage essayant de convaincre un saint homme qu’il va l’amener au septième ciel : quel est le plus jésuite des deux ? 20h : en avant-première et en présence des réalisateurs

Poulet frites de Jean Libon & Yves Hinant (2021 – France/Belgique – 1h30) Production : Le Bureau, Artémis Productions.

Strip Tease n'est pas mort ! Pour son retour, un polar noir. Un vrai meurtre et la pièce à conviction ? Une frite !

