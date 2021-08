Rhinau Rhinau Bas-Rhin, Rhinau Soirée Street Food Rhinau Rhinau Catégories d’évènement: Bas-Rhin

Rhinau

Soirée Street Food Rhinau, 11 septembre 2021, Rhinau. Soirée Street Food 2021-09-11 18:00:00 – 2021-09-11

Rhinau Bas-Rhin Rhinau Sous les platanes se réuniront plus de 10 camions Foodtruck à partir de 18h.

Animation musicale avec le DJ Fred.

Buvette tenue par les associations de Rhinau +33 3 88 74 61 31 Sous les platanes se réuniront plus de 10 camions Foodtruck à partir de 18h.

Animation musicale avec le DJ Fred.

Buvette tenue par les associations de Rhinau dernière mise à jour : 2021-08-23 par

Détails Catégories d’évènement: Bas-Rhin, Rhinau Autres Lieu Rhinau Adresse Ville Rhinau lieuville 48.31759#7.70664