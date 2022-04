SOIRÉE STRASS ET PAILLETTES Roussy-le-Village Roussy-le-Village Catégories d’évènement: Moselle

Roussy-le-Village

SOIRÉE STRASS ET PAILLETTES Roussy-le-Village, 30 avril 2022, Roussy-le-Village.

2022-04-30

Roussy-le-Village Moselle Roussy-le-Village Réservez vos babysitteurs et participez à la seconde édition de la soirée Strass et Paillettes animée par David Grossman. Une boisson offerte avant minuit pour toute entrée payée. Pré-réservation et pré-paiement obligatoires ape.roussy.dodenom@gmail.com https://www.facebook.com/APE-Roussy-Dodenom-1699383116949133 Maison Communale 18 rue Neuve Roussy-le-Village

