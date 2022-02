Soirée Stockfish Bagnac-sur-Célé Bagnac-sur-Célé Catégories d’évènement: Bagnac-sur-Célé

Soirée Stockfish Bagnac-sur-Célé, 12 mars 2022, Bagnac-sur-Célé. Soirée Stockfish Bagnac-sur-Célé

2022-03-12 20:30:00 – 2022-03-12

Bagnac-sur-Célé Lot Bagnac-sur-Célé 18 EUR 18 menu

velouté de légumes

stokckfish

salade cabecou

dessert

café

réservation avant le 7 mars au tabac presse 06 33 88 75 46

pass vaccinal obligatoire L’association du Haut célé football club vous convie à une soirée repas stockfish !

venez nombreux ! +33 5 65 50 10 98 menu

pass vaccinal obligatoire haut cele football club

Bagnac-sur-Célé

