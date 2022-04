Soirée Stand-up Le Charli Albi Catégories d’évènement: Albi

Tarn

Soirée Stand-up Le Charli, 16 avril 2022, Albi. Soirée Stand-up

Le Charli, le samedi 16 avril à 21:00

4 humoristes présents pour 1 heure de spectacle. En partenariat avec le FMR comedy club de Toulouse, des humoristes investissent la scène pour le plus grand plaisir du public Le Charli 25 Av. François Verdier, 81000 Albi Albi Tarn

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-16T21:00:00 2022-04-16T22:30:00

Détails Catégories d’évènement: Albi, Tarn Autres Lieu Le Charli Adresse 25 Av. François Verdier, 81000 Albi Ville Albi lieuville Le Charli Albi Departement Tarn

Le Charli Albi Tarn https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/albi/

Soirée Stand-up Le Charli 2022-04-16 was last modified: by Soirée Stand-up Le Charli Le Charli 16 avril 2022 Albi Le Charli Albi

Albi Tarn