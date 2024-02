Soirée stand-up et tartiflette ! D26 Saint-André-des-Eaux, vendredi 22 mars 2024.

L’Eprouvette invite L’Atout charme comedy club (ex-standupeuses night) qui organise des plateaux de stand-up programmant exclusivement des artistes femmes sur Rennes et alentours.

Ce projet est né de la volonté de valoriser les femmes humoristes dans un domaine encore essentiellement masculin.

Au programme de la soirée à l’Eprouvette les humoristes Julie Gabriel, Alex Kamo et Suzy Dupin partageront la scène pour des passages de 20min chacunes.

Julie Gabriel

L’humoriste Julie Gabriel ironise et questionne nos travers, notre rapport aux injonctions sociétales et à tous ces micro-drames du quotidien qui nous rendent profondément touchants et drôles.

En quête d’une meilleure version d’elle-même, cette éternelle pince-sans-rire, tantôt woke, tantôt réac, tente désespérément de devenir une belle personne .

Alex Kamo

Vous ne vous êtes jamais senti décalé ? Différent ? À côté de la plaque socialement ?

Alex Kamo, oui. Souvent.

À travers des sujets comme la dépression, la sobriété par choix, mais aussi la mythologie grecque, ou les jeux vidéos, laissez-vous embarquer dans sa vision du monde, qui est comme elle décalée.

Suzy Dupin

Originaire de Lannion, la comédienne et stand-upeuse Suzy Dupin sévit sur les scènes des comedy clubs français depuis quelques années. Membre de l’équipe organisatrice du Bliz Stand-Up, festival itinérant d’humour sur les côtes de granit rose, elle a à coeur de faire rire les costarmoricains depuis qu’elle est revenue s’installer sur sa terre natale.

Part de tartiflette seule 8€ sur réservation en ligne, au bar ou par mail. .

Début : 2024-03-22 19:00:00

fin : 2024-03-22 21:30:00

D26 Bar l’éprouvette

Saint-André-des-Eaux 22630 Côtes-d’Armor Bretagne restauration@leprouvette.com

