Soirée Stand Up Au Détour Dole, samedi 27 avril 2024.

Soirée Stand Up Au Détour Dole Jura

Stand Up de Dijon et d’ailleurs

Marie Iturralde et Thiébaud Derozier se partagent la scène 30 minutes chacun pour 1h de rires.

Marie est originaire de Troyes. Avec une mère professeur des écoles qui ne comprend pas qu’être humoriste soit un métier et un père infirmier en psychiatrie qui se prend pour son manager, Marie s’en sort plutôt bien. Elle se confie sur ses angoisses au quotidien et nous fait part de ses anecdotes les plus improbables. Marie nous livre un humour sincère et authentique.

Insta @marieiturralde

Étudiant sérieux dans des amphithéâtres le jour et humoriste badin dans des caves lugubres le soir, Thiébaud est originaire de Dijon.

Stand-Upper tantôt irrévérencieux tantôt absurde, il expose ses introspections de l’esclavage moderne qu’est son stage à sa non consommation des sites pornos.

Insta @thiebaudderozier

Au programme

Rires et cocktails en compagnie de 2 humoristes de talents, la crème de la crème

Autour d’un verre, venez découvrir leur univers et prendre votre dose de rire.

Informations pratiques

– Début du spectacle 20h30. Afin de permettre le bon déroulement de l’évènement, merci de vous présenter avant 20h15.

– Durée environ 1h.

– Entrée gratuite et sortie au chapeau pour les artistes (libre participation). EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-27 20:30:00

fin : 2024-04-27 21:30:00

Au Détour 47 Rue Léon Chifflot

Dole 39100 Jura Bourgogne-Franche-Comté

