Soirée Stand-Up THEATRE VICTOIRE. Un spectacle à la date du 2023-03-30 à 20:30 (2023-03-30 au ). Tarif : 25.0 à 25.0 euros.

SOIREE STAND-UPIl y aura bientôt plus de Comedy Club que de fast-food à Paris, c’est pourquoi Live Nation lance ses nouvelles soirées Stand Up loin de la capitale.Un concept pour rire sur place et à emporter puisqu’il s’agit d’un Comedy Club itinérairant, qui posera chaque fois ses valises dans un des coins de l’hexagone, et parfois même au milieu.Avec une programmation différente à chaque étape, Live Nation vous propose de rire à toutes les sauces, à l’image de l’incroyable diversité de la scène française. La recette est imparable : prenez de grand noms, entourez les d’espoirs, ajoutez les talents locaux et dégustez ! MERWANE BENLAZAR – NIKOZSAMUEL BAMBI – TAREEK Samuel Bambi, Tareek

THEATRE VICTOIRE BORDEAUX 18 Rue des Augustins 33000

