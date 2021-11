Barèges Barèges Barèges, Hautes-Pyrénées Soirée Stand Up Barèges Barèges Catégories d’évènement: Barèges

Hautes-Pyrénées

Soirée Stand Up Barèges, 18 décembre 2021, Barèges. Soirée Stand Up cinéma BAREGES Barèges

2021-12-18 21:00:00 21:00:00 – 2022-01-02 cinéma BAREGES

Barèges Hautes-Pyrénées Tous les Mercredis, pendant les vacances scolaires. Envie de se détendre et de rire une soirée ? Cette animation vous apportera tout ce qu’il faut grâce à des futurs grands humoristes là pour vous. Si quelqu’un de votre entourage veut faire ses premiers pas sur scène n’hésitez pas à vous rapprocher des animateurs du village pour monter sur les planches ! cinéma BAREGES Barèges

dernière mise à jour : 2021-11-17 par

Détails Catégories d’évènement: Barèges, Hautes-Pyrénées Autres Lieu Barèges Adresse cinéma BAREGES Ville Barèges lieuville cinéma BAREGES Barèges