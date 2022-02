SOIRÉE ST VALENTIN Contrexéville, 12 février 2022, Contrexéville.

SOIRÉE ST VALENTIN Restaurant L’Entracte Casino de Contrexéville Contrexéville

2022-02-12 19:00:00 19:00:00 – 2022-02-12 Restaurant L’Entracte Casino de Contrexéville

Contrexéville Vosges Contrexéville

40 EUR

Offrez-lui une magnifique soirée de la Saint Valentin …

Le restaurant l’Entracte vous propose un diner musical avec le duo « You and Me » et son répertoire acoustique.

Une jolie table, un diner raffiné en tête à tête et une ambiance musicale romantique !

Menu spécial St Valentin à 40€ / pers :

– Nectar d’Amour et sa mise en bouche

– Voyage romantique entre terre et mer

– Tendre ballotine de volaille farcie, mousseline de pommes de terre truffée

OU

– Cœur d’omble chevalier, nage de petits crustacés et risotto crémeux

– Les gourmandises de Cupidon

5€ de crédits de jeu offerts / pers

Soirée sur réservation

Renseignements au 03.29.08.01.14 ou par mail à sthouvenot@partouche.com

sthouvenot@partouche.com +33 3 29 08 01 14 http://casino-contrexeville.partouche.com/

CASINO DE CONTREXEVILLE

Restaurant L’Entracte Casino de Contrexéville Contrexéville

dernière mise à jour : 2022-01-25 par DESTINATION VITTEL-CONTREXEVILLE